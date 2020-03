“Confirmado. COVID-19 me dio positivo a mí también. Era lo que esperábamos por la cercanía, me siento perfectamente bien, yo no tengo ningún síntoma, ni fiebre ni tos ni falta de aire. Me siento muy bien, parece que por ahora me dio asintomático”, confirmó el también actor argentino que conduce el programa matutino de TV Azteca, Venga la Alegría.