“Yo soy la única persona que tiene contacto con él, soy la persona que lo ha sostenido y lo apoya, y ustedes como periodistas deberían de investigar. Desde hace más de dos años que les he dicho que él vive, porque por orden de él yo saqué un libro que se llama “Juan Gabriel detrás de la muerte”, porque él quería que se diera cuenta México de que él estaba con vida para que después no se fueran a asustar, entonces ustedes no se han molestado absolutamente, quieren las tunas peladas y en la boca”, fueron las palabras con las que el ex representante defendió su postura.