Estas estrellas y multimillonarios desheredaron a sus hijos: cuáles fueron sus razones

La muerte de una celebridad es muchas veces el comienzo de una dura batalla familiar por su herencia. En el caso de la actriz Tori Spelling, por ejemplo, nunca imaginó que su padre solo le dejaría menos de un millón de dólares al morir en 2006 y terminaría reclamando lo suyo en una batalla legal con su madre. Pero no siempre sucede qué quedarse con “poco” de un herencia es una sorpresa. A muchos famosos no le tembló la voz al comunicar a sus sucesores que no compartirán con ellos su patrimonio. Como fue el caso de Sting que dejará a sus seis hijos sin nada, ya que el músico sostiene que “tienen que trabajar”. Ellos ya lo saben. Sin embargo, el ex líder de The Police no es el único millonario y famoso que ha optado seguir este camino. Para George Lucas, el creador de la saga Star Wars, la mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos es la educación. Por eso, decidió dejarles un mínimo porcentaje de su fortuna, que está estimada en unos 7.300 millones de dólares. La misma decisión tomaron Ashton Kutcher y Mila Kunis con sus dos hijos, aún menores de edad, quienes ni siquiera reciben regalos de Navidad para que aprendan a ganarse sus cosas.