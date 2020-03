“Me impresioné cuando conocí a Irina. Tenía apenas tres años en México y (me impactó) la forma en que dominaba ya el idioma, me da clases. Es una chica muy capaz, es realmente autodidacta. Ha sido brillante no sólo en el manejo del lenguaje, sino en lo que está haciendo”, declaró, agregando respecto al tema del empoderamiento femenino que Irina aborda que “Es una gran mujer y el apoyo a todo lo que hace al feminismo es maravilloso, es un mensaje muy completo, muy directo y muy real”.