“Mucha gente te dice que no hagas caso o que no leas, pero se vuelve muy obsesivo y empiezas a creer absolutamente todo lo que dicen de ti, en cada publicación. Llega un punto en donde te lo empiezas a creer y llega a distorsionar tu realidad, porque no sabes ni quien eres, ni de dónde vienes y se te olvida todo lo que haz logrado en la vida”, confesó Baeva.