“Trabajamos todos los días para que no haya violencia, estamos trabajando para atender el tema de los feminicidios, celebramos que defiendan su derecho a la seguridad. No es nuestro propósito ofender a nadie. Me pronuncio en favor de las mujeres, en contra del feminicidio, no se van a cambiar las leyes para minimizar los castigos a los agresores”, dijo el mandatario. Estoy en contra del machismo, todos debemos respetar a las mujeres y no quiero que quede ninguna duda, es lamentable", señaló al respecto el primer mandatario.