“A mi me encanta ayudar a los demás, por eso quise hacer el reality show. Yo desde un inicio dije: ‘Lo voy a hacer’ para contar mi historia e inspirar a otros. Para mi la educación lo es todo. He visto todo el mundo, yo he vivido en el Medio Oriente con mi papá, he estado en campos de refugiados. Soy una chica de la frontera Soy de Tijuana y de San Diego. Yo la verdad busco mejorar el mundo, poniendo mi granito de arena”, explicó en el primer episodio en donde apareció.