Nacido bajo el nombre Bashar Barakah Jackson en Brooklyn, Pop Smoke se hizo conocido con su canción “Welcome to the Party”, que tuvo remixes a cargo de Nicki Minaj y Skepta. Después de ese hit, publicó dos mixtapes: Meet the Woo (2019) y Meet the Woo Vol. 2 (2020); este último llegó a las 37 millones de reproducciones.