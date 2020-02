Respecto a Michelle Salas y el abandono que sufrió desde pequeña por parte de Luis Miguel, Lucía Miranda comentó: "No es cierto todo eso, lo de Stephanie Salas, fue una cosa de la juventud, de adolescente, no sé si conozcan a la familia de Las Pinal, ellas son muy independientes, son mujeres que no tienen el problema de decir me quedé embarazada. Él estuvo en su momento cuando nació la bebé, después ya no se vieron porque esa fue una relación diferente”.