“Priorizar tu salud mental no es egoísta. Elegirte por encima del vínculo que tenías con alguien, tampoco. Hay personas que quieres con toda el alma y sin embargo no te hacen bien, Alejarse duele, pero aferrarse a algo que no te hace bien te rompe a un nivel que no vale la pena”, se leía en la imagen que publicó Frida Sofía y que, de inmediato fue relacionada con la disputa con su madre, en la que incluso hubo acusaciones de agresiones físicas.