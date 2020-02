“Hace cuatro años fui diagnosticada con dos tumores cerebrales benignos. Uno fue extirpado en 2017, mientras que el segundo, el pasado 19 de septiembre. Dado el diagnóstico, no se trataba de una cirugía urgente, pues sabía que podía continuar con mi rutina sin que esta condición me afectada. No obstante, el segundo tumor fue incrementando su tamaño, por lo cual el doctor decidió que era hora de someterme a la operación”, escribió en un documento que publicó en su cuenta de Instagram.