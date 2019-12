Días después mencionó la forma en que encontró al médico que le salvó la vida, el cirujano Alfredo Quiñones-Hinojosa: “Cuando me detectan los dos tumores cerebrales, acudí con varios doctores que no me pintaban el mejor panorama, me hablaban de abrirme toda la cabeza y que la cirugía sería muy riesgosa. Decidí no tomar una decisión precipitada, pues quería realmente estar en las mejores manos”.