Pero la percepción del actor es distinta. Después de tener más de medio siglo de carrera y con muchas más propuestas por delante, lo menos importante para él es ser reconocido con este tipo de galardones “ Estaré bien. Nadie me debe nada. Estoy muy agradecido con las muchas oportunidades que he tenido y las relaciones que he tenido, no siento la necesidad de un tributo. Sigo trabajando”, dijo Harrison Ford en la conferencia de prensa en la Ciudad de México, para presentar su nueva película El llamado salvaje.