La intérprete canadiense-estadounidense, hoy de 58 años, en una entrevista todavía no publicada para The Hollywood Reporter, mencionó el hecho como al pasar, en una respuesta sobre cómo obtuvo su papel en una película y dijo que había estado en un video con Jagger. “Me preguntaron cómo conocía a Mick y solté que había tenido sexo con él cuando tenía 15. Se me escapó. Me siento mal. Yo y mi bocota”, dijo al británico The Mail on Sunday.