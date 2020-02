De momento, no se ha conocido públicamente ninguna relación de la cantante con otra mujer, siendo Joe Jonas, Wilmer Valderrama y Austin Wilson los hombres que más han dado que hablar en su vida. Pero, Demi tiene claro que está abierta a encontrar el amor y formar una familia, ya sea con un hombre, una mujer o completamente sola: “No sé cómo será mi futuro. No sé si voy a tener hijos este año o dentro de diez. No sé si lo haré con un pareja o sin ella, porque las mujeres no necesitan parejas. ¡Amén!”. Veremos como evoluciona el corazón de la cantante.