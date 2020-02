Pero, por algo James es el Rey. En segundos se compuso y fue hasta la mitad de la cancha, con el micrófono. De repente, de su pantalón sacó una hoja que duró poco en sus manos. “Me preparé algo para decir, pero si lo hago, Lakers Nation, no estaría hablando con el corazón, que es lo que realmente quiero hacer”, arrancó LeBron mientras tiraba el papel en el parquet de la cancha. “En lo primero que pensé cuando pasó la tragedia del domingo fue en mi familia. Y en la familia de todos. El domingo entendí la importancia de la familia en nuestras vidas. Cuando uno está mal, el poder recostarse en el hombro de un familiar”, reflexionó. Luego, entendiendo el clima, intentó que no fuera el de un funeral. “Lo será, algún día, pero lo de hoy es una celebración. Celebramos 20 años de carrera de alguien muy especial, de alguien que exigió su cuerpo al máximo, que trabajó horas innumerables en la cancha y en el gimnasio… Eso debe servir de inspiración para que cada uno de ustedes sea en su vida lo mejor que pueda ser. Esto debe ser una celebración… De alguien que fue un hermano desde que yo estaba en el secundario, cuando llegué a la NBA con 18 años… Todas las batallas que tuvimos, siempre compartimos la determinación y el deseo de ganar. Y el hecho de que hoy esté aquí es para darles como mensaje que quiero continuar ese legado, el suyo, esta temporada y todo lo que nos queda jugando al básquet”, relató, emocionado. Y, antes de quebrarse, cerró con una frase épica, que quedará para la historia. “En palabras de Kobe, sería Mamba Out (NdeR: era la frase de Bryant para decir que se iba, que todo había terminado). Pero, en palabras nuestras, no te olvidamos. Sigues viviendo, hermano”, tiró antes de irse casi corriendo, seguramente para que nadie viera otra vez sus lágrimas.