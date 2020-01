Después de salir del escenario tras recibir su premio como mejor actor en un papel secundario por Once Upon a Time In Hollywood, Pitt detuvo su diálogo con la prensa para poder seguir el momento en que su ex esposa era la gran vencedora en su categoría. “¡Wow!”, exclamó el intérprete frente a la pantalla mientras observaba el momento en que Aniston escuchaba su nombre y comenzaba su paso al escenario para recoger su estatuilla.