El actor, quien ganó el premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos como mejor actor de reparto por su papel en la película de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood, se encontraba en el backstage respondiendo a las preguntas de la prensa cuando se subió al escenario su ex esposa Jennifer Aniston, también ganadora del premio como mejor actriz por la serie dramática The Morning Show.