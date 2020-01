Hace unos meses sorprendió a propios y extraños cuando anunció su integración al musical Hoy no me puedo levantar, que también ha protagonizado la también actriz internacional, Danna Paola. En esta puesta en escena dará vida a María, el personaje principal y escribió en Instagram: “Estoy muy emocionada!! Este es uno de los proyectos más importantes que he tenido. Mucho trabajo, una gran responsabilidad y compromiso en equipo, estoy segura que les va a encantar la obra. ¡¡Definitivamente mis respetos para todos los actores y cantantes de teatro, es otro nivel!!”.