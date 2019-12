Luego en un artículo de opinión del New York Times, Scorsese desarrolló sus pensamientos sobre las películas de cómics bajo el editorial “Let me explain". “Muchas películas de hoy son productos perfectos fabricados para el consumo inmediato”, escribió. “Muchos de ellas están bien hechas por equipos de personas con talento. De todos modos, carecen de algo esencial para el cine: la visión unificadora de un artista individual. Lo que no hay es revelación, misterio o peligro emocional genuino". Añadió que la forma en que dominan estas películas y franquicias "es brutal e inhóspito para el arte ".