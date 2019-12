“Lamentablemente me llegó la noticia cuando estaba por abordar el avión a Francia y no pude acercarme a todos los medios para aclarar el tema. Una persona publicó información que no es correcta y no se imaginó lo que esto podría ocasionar, ahora mi futuro y el de terceros se ha visto comprometido. En alguna ocasión dije que existía la posibilidad del próximo año estar cocinando para la reina, pero ahora debido a esta nota, esa posibilidad ahora ya no existe.”