“Estoy vivita y coleando, no quiero pensar en que me voy a ir un día, ¿para qué? Yo no quiero pensar en morir, qué flojera”, así habló Irma Serrano “La Tigresa” a los medios de comunicación que acudieron a su fiesta de cumpleaños en el legendario Teatro Fru-Frú, de la capital mexicana, del que es propietaria.