-Todo. Es muy divertido, me la paso bien, no hay nada que me llene más que hacer lo que hago porque soy inútil para todo lo demás, no sé hacer ropa, no sé hacer lentes, no sé hacer ejercicio, no sé cambiar una llanta, no cocino, lo único que sé hacer es periodismo de espectáculos pero el hacer cosas bien de principio a fin lleva una complejidad, porque si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. Hay que hacer la mejor entrevista, crónica, investigación, la mejor columna. Es muy difícil hacer bien las cosas