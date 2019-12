La actriz agregó que se ‘esconde de a sí misma si necesita cuidar su salud mental, ya que no hace cosas que no quier hacer. Dando un ejemplo de cuando tenía entradas para un espectáculo del Cirque du Soleil, dijo sobre su decisión de no ir: “Pensé: ‘Aunque la gente no me va a mirar, si alguien lo hace, no estoy en el estado de ánimo adecuado para lidiar con eso’. Así que no fui. Es una pena, pero a veces tienes que escuchar lo que te dice tu cuerpo".