La actriz canadiense también desveló los intentos de Rami para conseguir su perdón y que, hoy, teme por su vida ya que fue víctima de violencia por parte de su ex. “Lo ha intentado todo. Me ha enviado flores, cartas, que no he aceptado. Vino a mi hotel y la seguridad se lo llevó. Tengo un guardaespaldas porque me da miedo. Me ha hecho daño y me amenazó en numerosas ocasiones”, continúa en su larga confesión y lamenta no haber hecho caso a aquellos que trataban de advertirla sobre el comportamiento violento de su pareja.