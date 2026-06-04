España ya ha consumido todos sus recursos naturales para un año

Almendros muertos por la sequía, en España. (Asaja/ Europa Press)

España ha entrado este jueves 4 de junio en déficit ecológico, es decir, ha agotado todos los recursos naturales que le corresponderían en el año, según el cálculo de la organización Global Footprint Network. Así, a partir de mañana, los españoles consumirán por encima de lo que su ecosistema puede regenerar en doce meses.

Global Footprint Network advierte que, actualmente, la humanidad está utilizando los recursos naturales un 73% más rápido de lo que la Tierra puede regenerarlos. Este sobreconsumo ha adelantado el Día de Sobrecapacidad de la Tierra para el próximo 30 de julio, aunque la fecha varía en cada región del mundo.

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España ha cruzado la barrera más de un mes antes que la media del planeta, pero 12 días más tarde que en 2025. Equivale, según denuncia la ONG Amigas de la Tierra, a mantener un nivel de consumo anual como si existieran 2,5 planetas. La entrada en déficit ecológico implica que el país ya ha consumido todos los recursos naturales que le correspondían este año y que, a partir de ahora, demandará más de lo que los ecosistemas pueden regenerar en un año.

De Qatar a Honduras: así consume el mundo sus recursos

Cada país agota sus recursos en una fecha diferente, según Global Footprint Network. (Earth Overshoot Day)

El calendario publicado en la web Earth Overshoot Day sitúa a Qatar como el país que antes acaba con sus recursos naturales, pasando el nivel de sobrecapacidad el 4 de febrero. Le siguen Luxemburgo (17 de febrero), Singapur (23 de febrero) y Kuwait (3 de marzo). En el lado contrario, aparece Honduras como el más tardío, que cruzará el umbral el próximo 27 de noviembre. La comparación, según la organización ecologista, retrata un consumo profundamente desigual entre países.

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“Vivimos en una situación en la que las clases sociales y países que menos consumen son quienes más sufren las consecuencias de la crisis ecológica. Esto no solo es sumamente injusto, sino también insostenible”, ha denunciado la responsable de recursos naturales y residuos de Amigas de la Tierra, Adriana Espinosa.

La portavoz denuncia el “enfoque extractivista” de Europa en un momento en que los gobiernos compiten por asegurarse minerales críticos para la transición energética, la digitalización y el rearme europeo. “Los gobiernos europeos, incluido el español, apuestan por más minería dentro y fuera de Europa, mientras ignoran la necesidad de reducir el consumo de minerales y fomentan el reciclaje solo sobre el papel”, ha aseverado Espinosa. A su juicio, esa estrategia “es incompatible con garantizar los derechos humanos y la vida en el planeta”.

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Ante esta emergencia climática, la ONG propone un nuevo marco de indicadores que permite medir el ahorro de materiales y minerales para conseguir una reducción de la presión de los recursos naturales. Entre esos indicadores figura la exergía, definida en el texto como la medida del potencial útil de un recurso para realizar trabajo. La organización sostiene que recurrir a este tipo de herramientas permitiría corregir mediciones que, a su juicio, no reflejan de forma suficiente el coste material y ambiental del actual patrón de consumo.

También propone reorientar la movilidad hacia el transporte público, alargar la vida útil de aparatos tecnológicos como móviles y portátiles y reducir así la necesidad de nueva minería. Según Amigas de la Tierra, complementar esas medidas con una mejora del reciclaje permitiría cubrir con materiales reciclados el 67% de la demanda de minerales asociada a la transición energética y digital en España.

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