Netflix ya anunció que habrá una cuarta temporada, pero aún no hay muchos detalles de la producción, solo se sabe que Emma Corrin interpretará a Diana de Gales. Corrin es una actriz británica que interpretó un pequeño rol en la serie Grantchester. “Más que emocionada y honrada de unirme a The Crown en su cuarta temporada. He estado enganchada a la serie desde el primer episodio y pensar que ahora me uno a esta familia de actores increíblemente talentosos es simplemente surrealista”, decía Corrin meses atrás en un comunicado de Netflix. “La princesa Diana -añadió- fue un icono y su efecto en el mundo sigue siendo profundo e inspirador. Tener la oportunidad de explorarla a través de los guiones de Peter Morgan es la oportunidad más excepcional, ¡y me esforzaré por hacerle Justicia!”.