View this post on Instagram

Para mi es un honor revelarles un secreto a todos aquellos que me siguen. Y es mi regreso después de muchos años a la pantalla de Telemundo en #operacionpacifico con una aparición especial que espero disfruten mucho. No se l- pueden perder!!! Así que desde ya comiencen a seguir a @operacionpacifico para que estén enterados de todo!!! Nos vemos pronto por Telemundo...