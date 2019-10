“Estoy eternamente agradecido con Maxine porque todo lo que tengo se lo debo a ella y lo único que le reprocho es que cuando yo partí para trabajar en Hoy a ella le causó disgusto, escozor y no me permitió, si hay algo nada más Maxine, siempre estaré eternamente agradecido contigo Maxine, pero si hay algo que te reprocho es que no me dejó despedir del programa”, aseguró.