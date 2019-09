- ... Supongamos que tú, por ejemplo, trabajas en cinco países haciendo determinada actividad. A ti te pagan en cinco países distintos. Tú no sabes las legislaciones de cada país. Por lo tanto, a fin de año, cuando tienes que hacer tu declaración de la renta es un lío. ¿Y qué haces? Pues te vas a un asesor fiscal que se encarga de contactar a la persona con la que hayas trabajado en Italia, con la que has trabajado en Grecia y después con la que hayas trabajado en Sudáfrica, etc. Esta persona hace un paquete general y hace su declaración de rentas. Y tú le has dicho a esa persona "Yo quiero que todo esto sea legal, no puedo exponerme a un problema. Si hay que pagar se paga" y él te dice: "todo es absolutamente legal. Usted no se preocupe". Y ahora resulta que un año, dos años, tres años después, un país te denuncia porque dice que no has hecho las cosas bien. "Pero es que yo tengo un asesor, yo no entiendo nada de esto" y te dice: "Pero la firma suya está aquí. El asesor fiscal no cuenta". El asesor no tiene culpa de nada. La culpa te viene a ti e incluso puedes terminar en la cárcel por algo que ni entiendes. ¿Por qué, de repente, aparecen en estas listas personajes como la Reina de Inglaterra por ejemplo? ¿No crees que la Reina de Inglaterra no tendrá asesores fiscales increíbles? O el Presidente Macri, o deportistas, o actores o gente que tú dices, "Esta gente se habrá cuidado, ¿no?”. Bueno, porque es muy confuso, y además interpretable. Cuidado, es muy importante esa palabra, interpretable. Todo esto podría ser muy fácil, ¿pero por qué no es fácil? Porque esto es un arma política. Los de la izquierda te van a decir, "Voy a subirte las tasas (impositivas) porque yo soy como Robin Hood. Yo te subo las tasas a ti para poder sostener a los que menos tienen." Eso es lo que dicen los de izquierda. Y la derecha te dice, "Yo voy a bajarte las tasas porque eso dinamiza la economía, y al dinamizar la economía se hace más flexible, la gente invierte más en empresas porque no tienen una carga fiscal tan fuerte y eso genera más empleo.