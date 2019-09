– ¿Qué opina el actor Gael García Bernal de Gael García Bernal director y qué opina el director Gael García Bernal del actor Gael García Bernal?

– Bueno, no sé si hará falta hacer un juego así. Yo me siento muy contento con ser actor. Me siento feliz. Es mi trabajo principal y es el que me mueve. Me divierte mucho la dinámica de estar actuando. Me divierte mucho la actuación y me interesa mucho lo que puedo crecer.