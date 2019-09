El forense dijo que Naylor no tenía restos de alcohol ni drogas en su organismo. Su padre, Martin Naylor, agregó que la había visto dos horas antes de que la encontraran, y que sintió que se trataba de un acto "improvisado" y que no había tenido la intención de suicidarse. "Realmente creo que ella no quiso hacerlo", dijo Martin Naylor, al Tribunal Forense del Sur de Londres. "No era ella misma… Estaba estresada por los exámenes", añadió.