Este no es el único evento que mortifica a la actriz. Sin embargo, decide mantenerse al margen. "Todo me preocupa. Pero si yo lo pongo no van a hacer nada por un post de Instagram aquí en México, pero se va a enterar el resto del mundo. (…) No es que no ponga más de lo que pasa en las redes sociales porque me interesa menos, sino porque es mi manera de protegerlo", declaró.