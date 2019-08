No se sabe si ese diagnóstico acrecentó los pensamientos suicidas de Robin, lo que es cierto es que no pasaba por su mejor época. De poco servía entonces el haber ganado un Óscar, cinco Globos de Oro, un Premio del Sindicato de Actores, dos Premios Emmy y tres Premios Grammy a lo largo de su carrera, Robin sentía que ya no era capaz de hacer reír a la gente.