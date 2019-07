Una de los elementos que más destacaron de la primera temporada del aclamado drama Big Little Lies fue la impecable dirección de Jean-Marc Vallée. HBO consiguió que algunas de las mujeres más potentes de Hollywood (de Reese Witherspoon a Nicole Kidman, pasando por Laura Dern y ahora Meryl Streep) sean parte de este proyecto. Tras confirmarse una segunda temporada, desgraciadamente, el director no se encontraba disponible debido a su compromiso con Sharp Objects con Amy Adams , por lo que los productores de la serie decidieron apostar todo por la realizadora Andrea Arnold ("American Honey"). Sin embargo, lo que no sabía la directora británica es que no iba a tener ningún control creativo sobre los ochos capítulos finales.