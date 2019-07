—Te podría decir que llega accidentalmente (a mi vida) porque en realidad lo que sucedió fue que un día me desperté y dije: "Lo único que sé hacer en la vida es dar psicoterapia", y no me gustó la sensación. Me sentí aprisionado. Dije: "Amo la psicoterapia, me apasiona, pero no puede ser mi prisión, no puede ser que no pueda expandirme de otra forma en mi vida, quiero probar muchas otras cosas más". En ese momento me aventé a la reflexión, y las cosas se empezaron a mover, y casualmente había una chavita que a mí me gustaba, que estudiaba actuación, y dije: "Pues, bueno, me voy a inscribir a ese taller".