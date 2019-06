Chávez recordó: "Cuando hablé sobre mi sexualidad, mi papá me dijo 'se acabó tu carrera'. En México puedes serlo, pero no aceptarlo, esa era la idea que se tenía. Carlos Loret fue el primero en dar la noticia, y empezó una doble moral. Decían 'Qué bueno, qué padre', pero detrás, me dijeron en la empresa: 'Se acabó tu carrera como actor aquí'. Me dijeron 'Un personaje protagónico aquí, ya no se te puede dar porque la gente no te va a creer, porque la gente no quiere esto, las marcas no quieren estar involucradas".