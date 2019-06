"El MeToo ha sido maravilloso, pero también ha sido muy traumático para mí a nivel personal porque he tenido que volver a mi pasado y mis demonios de una forma que no había explorado realmente", aseguró la estrella en una conferencia de prensa este miércoles acompañada por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. "No había resuelto realmente los traumas del pasado. No había buscado realmente la ayuda que necesitaba. Así que este último año y medio ha sido un periodo muy interesante y duro y maravilloso para mí".