De hecho, Marysol y su hermano José Joel han señalado a su hermana menor de haber "secuestrado" a su padre y no permitirle tener contacto con ellos, movida por su ambición y ganas de quedarse con la herencia.

Anel reflexionó: "Son heridas muy grandes que yo no alcanzaba a entender, porque yo no sabía tanto de su infancia ni las violaciones… Yo decía '¿por qué este muchacho está tan triste, tan valiéndole gorro todo? No había nada que realmente lo entusiasmara para poder dejar la maldita botella", refiriéndose al alcoholismo que padeció José José.