Recordó que aunque "El Príncipe de la Canción" luchaba contra el cáncer en México, "Sarita traía la intención de que mi papá no llegara vivo a EEUU. El doctor le advirtió que no podía viajar, y esta canija llegó y se lo llevó en un avión y si se le moría en el avión, ella ganaba. Pero esa es la cosa, que no lo está cuidando, lo tiene ahí a cuentagotas, a ver en qué momento ya no amanece".