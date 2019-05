"Simplemente no he llevado una vida clasificada PG-13 (apta para todo público", explica John. "No quería una película llena de drogas y sexo, pero al mismo tiempo, todos saben que tuve mucho de esas dos cosas durante los años 70 y 80, por lo que no parecía tener mucho sentido hacer una película que implicara que después de cada concierto, volvía tranquilamente a mi habitación de hotel con solo un vaso de leche tibia y la Biblia".