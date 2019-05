View this post on Instagram

🚨 #IMPORTANTE 🚨 Recientemente la organización de las #DiosasDePlata ha superado nuestra capacidad económica, por lo que buscamos SIN ÉXITO, apoyo gubernamental para la edición de este año. En noviembre de 2018, por primera vez en su historia #PECIME ingresó a la Comisión de Cultura de la @mx_diputados el proyecto de la ceremonia. A pesar que en el DOF se asignó un recurso para el evento, con el anuncio de nuevas reglas y convocatoria por parte de la @culturamx el presupuesto asignado a las Diosas de Plata sólo quedó en la publicación. La ceremonia de Diosas de Plata, está alejada de todo fin de lucro y se realiza mayormente con recursos de la agrupación.