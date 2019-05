"Los único que se me viene a la cabeza es agradecimiento. La gente pensaría que un día dije: 'ya no quiero estar en "Venga la Alegría"', que desperté y tuve esa mala broma de decir que ya no quiero estar aquí. Y créanme que fue todo lo contrario. Fue una decisión que había venido arrastrando desde hace mucho tiempo, porque tengo ganas de hacer cosas diferentes y para que eso suceda tengo que moverme de lugar. Un lugar que ha sido mi escuela, que ha sido mi casa y confiaron en mí", dijo entre lágrimas Tania Rincón.