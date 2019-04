No todo va bien para el nuevo festival. Fichar artistas ha sido difícil. Lang intentó contratar a Bruno Mars para hacer un tributo a Sly de Sly and the Family Stone, pero el intérprete no estaba disponible. Su intento de conseguir el visto bueno de Lady Gaga fue infructuoso después de que ella aprovechara el éxito de A Star Is Born para programar una residencia en Las Vegas. Logró fichar a Jay-Z y Miley Cyrus y a participantes del Woodstock original como Carlos Santana.