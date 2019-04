"Wilfrido preguntó a su equipo por mí, se me acercó, viajó a Santiago (de los Caballeros) mi pueblo, y me dijo: 'quiero que seas parte de los cantantes de mi banda'; yo le dije: 'señor Wilfrido, yo no soy merenguero, soy cantante romántico, pero me convenció y comencé mi carrera con Wilfrido Vargas. Ya después me independicé", señaló.