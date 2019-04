HBO es la definición de calidad, pero cuando termine Juego de Tronos el próximo mes, la tasa de cancelación de clientes será un problema para su aplicación de streaming de US$15 mensuales, HBO Now. Esto se debe a que, a fin de cuentas, la cantidad es lo que impide a los suscriptores cancelar sus membresías. La mayoría de los 140 millones de suscriptores globales de HBO siguen viendo a través de televisión de paga tradicional, una multitud persistente dada la dificultad de cambiar o pausar los paquetes de cable a mediados del contrato. Sin embargo, cada vez más usuarios se están pasando a aplicaciones como HBO Now, las cuales facilitan cancelar temporalmente cuando la programación está lenta. Como escribí anteriormente, parte del atractivo de Netflix es que siempre hay algo que ver, aunque su biblioteca no sea la primera opción.