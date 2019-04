(ATENCIÓN: ESTA NOTA TIENE SPOILERS) Nunca mejor dicho: Winter is coming. Llegó Game Of Thrones y todas las apuestas y teorías se desvanecen ante la presencia de cada una de sus escenas. Con un breve resumen de la historia hasta el momento y el paso inmediato a la emoción de los acordes de la cortina musical de GOT -que para quienes son seguidores y fanáticos el hecho de solo escucharla les eriza la piel- se dio por iniciada esta nueva season. Un niño que comienza a correr buscando caras conocidas dentro de un gentío hasta que reconoce la cara de Arya Stark. Ahí sabemos que estamos en Winterfell y que quienes están llegando son la reina Daenerys Targaryen y Jon Snow, el ex rey del norte.