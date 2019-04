Entiendo que hay público cautivo y pague por ver a Julio Iglesias, pero qué pena que no se haya retirado a tiempo y exponga su decadencia de esta manera: no puede sostener el micrófono; susurra, no canta; se le va la onda feo y sobre todo, no se puede ni mover. #JulioIglesiasSOS

— Juan Carlos García (@juagarci) April 4, 2019