"Al final me convenció, le dije que sólo dormiríamos, y así lo hicimos, pero, a la mañana siguiente, yo dormida de pronto lo sentí arriba (y dentro de mi) ¡sin condón! le grite que se quitara y lo hizo. Yo bloqueé la experiencia, en un sentido pero con el tiempo me di cuenta de lo mucho que me había traumatizado", confesó la mujer, quien señaló que lo ocurrido sucedió cuando ella tenia 22 años.