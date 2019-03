"¿Por qué se fueron después de 3 canciones? ¿Quién les dijo? No es por tiempo, pendejo, a mí nunca me dijiste que era por tiempo, estúpido. No me interesa tu puto tiempo, estás ahí y termina tu trabajo, no tienes educación. Y grábame, cabrón, me vale madre, estúpido", decía mientras tiraba una guitarra al piso.